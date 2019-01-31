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Ünlü şarkıcıdan fast food restoranında dudak uçuklatan bahşiş!

Kanadalı rapçi Drake, bir fast food restoranında verdiği dudak uçuklatan bahşişle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sozcu.com.tr
13:30 -
Haberler Dünya
Ünlü şarkıcıdan fast food restoranında dudak uçuklatan bahşiş!

Ünlü rapçi Drake, önceki gün Los Angeles’ta bir fast food restoranında görüntülendi. Korumalarıyla birlikte restorana giren Drake, hamburger siparişi verdikten sonra çalışanlar ve hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.

Siparişi hazırlandıktan sonra iki kadın çalışana jest yapan Drake, restorandaki müşterilerin iddiasına göre kişi başı 10 bin dolar bahşiş verdi.

Drake sosyal medyada bu kareyi paylaştı.

Drake sosyal medyada bu kareyi paylaştı.

Drake’in fotoğrafları sosyal medyada hızla yayılırken, “Cömer Kral. Dünyada onun gibi daha çok insan olmalı” gibi mesajlar paylaşıldı.

Kişisel Instagram hesabından kendisi de paylaşım yapan Drake, cömert davranışıyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

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Son güncelleme: android-time 13:34 31.01.2019
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