Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ünlü sunucu gece kulübüne savaş açtı: Erkek gibisin deyip almadılar!

Arjantin'de ünlü televizyon sunucusu Kiara Costa, 'erkeğe benzediğini' söyleyip kendisini kapıdan çeviren bir gece kulübü yöneticisine sosyal medyadan savaş açtı.

Sozcu.com.tr
12:10 -
Haberler Dünya
Ünlü sunucu gece kulübüne savaş açtı: Erkek gibisin deyip almadılar!

Arjantin’de katıldığı bir reality şov programıyla üne kavuşan, ardından şarkıcılık ve sunuculuk yapmaya başlayan trans model Kiara Acosta ülke basınının gündemine oturdu.

Başkent Buenos Aires’te arkadaşlarıyla birlikte bir gece kulübüne giden Acosta, görevliler tarafından kapıdan çevrildi. Kulübün yöneticisi Federico Dickmann’la tartışan Acosta, Dickman’ın ‘Erkek gibi görünüyorsun ve arkadaşın kadar ateşli değilsin’ diyerek içeri almadığını iddia etti.

Kiara Acosta.

Durumu sosyal medyada paylaşan ve kampanya başlatan Acosta, kulüpte uğradığı ayrımcılığa karşı bir araya gelme çağrısı yaptı.

Instagram hesabından 269 bin takipçisine seslenen Acosta, “Benim trans kadın olduğumu bildikleri için içeri almadılar. Bu durumu sosyal medyada paylaştıktan sonra yüzlerce insan benzer şeyler yaşadıklarına dair mesajlar attı. Bunu yaptım çünkü insanlar bir daha bu tip şeylerle karşılaşsın istemiyorum” dedi.

Kiara Acosta.

Gece kulübüne dava açacağını söylediğini belirten 21 yaşındaki Acosta, Dickmann’ın buna karşılık olarak, “En iyi avukatlara sahibim. Savaştaki gibi kaybedeceksin” dediğini aktardı.

Ülke basınına yansıyan haberlere göre, genç kadının konuyu gündeme getirmesinin ardından savcılık soruşturma başlattı.

Arjantin dava Instagram Kadın
Son güncelleme: 12:20 29.11.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more