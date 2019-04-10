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Uzay araştırmalarında çığır açacak gelişme… Kara delik ilk kez fotoğraflandı!

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Bilim Vakfı, uzay araştırmalarının en büyük gizemlerinden kara deliklere dair yeni çalışmasını açıkladı. Astrofizikçiler ilk kara delik fotoğrafını paylaştı.

16:26 -
Haberler Dünya
Uzay araştırmalarında çığır açacak gelişme… Kara delik ilk kez fotoğraflandı!

ABD Ulusal Bilim Vakfı, 2012’de bir kara deliğin çevresini gözlemlemek için kurulan Event Horizon Teleskobu’ndan (EHT) elde edilen ‘çığır açıcı sonucu’ eş zamanlı basın toplantısıyla açıkladı.

İlk kez bir kara deliğin fotoğrafı çekilirken, bu gelişme ‘astrofizikte bir dönüm noktası’ olarak nitelendirildi.

Antarktika'dan Şili'ye kadar birçok bölgede 8 telsiz teleskoptan oluşan ve 200'den fazla bilim insanının katkıda bulunduğu EHT Direktörü Astrofizikçi Sheperd Doeleman, “Kara delikler evrendeki en gizemli objeler. Asla görülemez dediğimiz şeyi gözlemledik. Kara deliğin fotoğrafını çektik” ifadelerini kullandı.

Açıklamayı yapan bilim insanları kara delikle ilgili buluşlarının Albert Einstein’ın İzafiyet Teorisi’ni desteklediğini de vurguladı.

Son güncelleme: android-time 16:43 10.04.2019
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