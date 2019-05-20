Zelenskiy’den yemin eder etmez şok karar… Erken seçime götürüyor

Ukrayna Parlamentosu’nun önünde toplanan çok sayıda vatandaş kurulan dev ekranda Zelenskiy’nin yemin törenini izledi. Halkı selamlayan Zelenskiy, ardından parlamentoda yemin ederek görevine resmen başladı.
Zelenskiy, yemin töreninde yaptığı konuşmada, parlamentoyu feshederek erken seçim ilan ettiğini söyledi. Parlamentoya ilk talimatlarını veren Ukrayna Devlet Başkanı, “Milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırmanızı, yasa dışı zenginleşmeye adli ceza getiren yasayı kabul etmenizi istiyorum” dedi.
Ukrayna’da Halk Cephesi Partisi, geçen hafta koalisyondan çekilmişti.
Zelenskiy, geçen ay yapılan seçimlerde oyların yüzde 72’inden fazlasını alarak Ukrayna’nın yeni Devlet Başkanı seçilmişti.
23 Mayıs Perşembe günü Uğur Dündar ile Halk Arenası'nın ilk konuğu Ekrem İmamoğlu. Bu tarihi program sadece Sözcü TV'de.