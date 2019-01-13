15 tatil ne zaman başlıyor? 2019 yarı yıl tatiline geri sayım…

Milyonlarca öğrencinin gözü kulağı yarı yıl tatilinde... Yoğun ders programından, ödevlerden ve sınavlardan yorulan öğrenciler tatili hak ettiler. Sınavların sona ermesine ve karnelerin alınmasına kısa bir zaman kaldı. Peki 15 tatil ne zaman başlayacak? İşte MEB'in verdiği tarihler...

Milli Eğitim Bakanlığı, 2019 yılında yapılacak sömestir tatil tarihlerini açıkladı. Aileler tatil planları yapmaya başladı. Yarıyıl tatilinin yakınlaşması nedeniyle otobüs ve uçak biletlerinde yer bulmak zorlaştı. 15 tatile geri sayım başladı. Peki 15 tatil ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar…

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2019 iş takvimine göre 15 Tatil, 18 Ocak 2019 tarihinde verilecek olan karnelerin ardından başlamış olacak. Sömestir tatili, 3 Şubat 2019 tarihinde sona erecek. Öğrenciler, 4 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacak. MEB henüz resmi bir açıklama yapmasa da 15 tatilin uzamayacağı ve 30 gün olmayacağı tahmin ediliyor.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

İkinci dönem 4 Şubat 2019 tarihinde başlayacak ve 14 Haziran 2019 tarihinde sona erecek. Bu tarihten itibaren öğrenciler 3 aylık yaz tatili yapacak. Ardından 2019-2020 eğitim öğretim yılı 16 Eylül 2019 tarihinde başlayacak.

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2019 RESMİ TATİLLER LİSTESİ

01 Ocak 2019 Salı Yılbaşı

23 Nisan 2019 Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

01 Mayıs 2019 Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2019 Pazar Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Temmuz 2019 Pazartesi Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü

30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı

28 Ekim 2019 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı Arefesi

29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı