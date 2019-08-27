2019 DGS tercih kılavuzu: DGS tercih işlemleri ne zaman bitiyor?

DGS tercih klavuzunda yer alan bazı programlarla ilgili güncelleme geldi. Ön lisans programından mezun olan adaylar lisans programı tercihinde bulunacak. Öğrenciler tercihlerini http://osym.gov.tr/ adresine TC kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak yapabiliyorlar.

DGS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLA

2019 DGS KILAVUZU İÇİN TIKLA

DGS TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Tercih işlemleri 21-28 Ağustos 2019 tarihleri arasında olacaktır. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak İnternet aracılığıyla elektronik ortamda yapacaklardır. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM’nin internet adresinden yayımlanan Tablolardan yararlanmaları gerekiyor.

Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yürütülecek. Bu metin, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ilgili olarak yerleştirme esaslarını kapsamakta. Yerleştirme işleminde bu bilgiler ile birlikte, 2019-DGS Başvuru Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak. Adayların tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmekte.