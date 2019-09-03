2019 DGS tercih sonuçları tarihi: Binlerce öğrenci merakla bekliyor!

2019 DGS tercih işlemleri 28 Ağustos'ta bitti. ÖSYM, DGS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair herhangi bir resmi açıklama yapmadı. Ancak geçmiş yıllarda açıklanma tarihlerine göre 02 – 06 Eylül 2019 tarihleri arasında açıklanma ihtimali yüksek görülüyor.

ÖSYM SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

ÖSYM’nin sitesine giriş yapıldıktan sonra sol üst köşede aday giriş butonunu göreceksiniz. Bu alana tıkladıktan sonra kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz. Şifrenizi unuttuysanız e Devlet bilgilerinizi kullanabilir ya da en yakın ÖSYM merkezinden yeni şifre talep edebilirsiniz. Sisteme giriş yaptıktan sonra bu zamana kadar ÖSYM’nin düzenlediği tüm sınavlarla ilgili başvuru ve sonuçlarınızı göreceksiniz. Yeni açıklanan ya da daha önce açıklanmış tüm sınav sonuçlarınızı bu ekranda görebilirsiniz…

DİKEY GEÇİŞ SINAVI NEDİR?

Dikey Geçiş Sınavı, 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavın adıdır.