2019 DGS tercihleri ne zaman başlıyor?

Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yürütülüyor. Binlerce adayın gözü kulağı ÖSYM’de! DGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı ayrıca tercih tarihi de henüz belli olmadı.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

DGS tercih kılavuzunu dikkatle okumak ilk kuraldır. Ayrıca Tablo-1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini ve varsa koşullarını göstermektedir. Klavuzu okuduktan sonra mutlaka gitmek istediğiniz okul ve bölümün puanlarına göz atın. Mantıklı tercih yapmak hayal kırıklığınızı azaltacaktır. Tabi ‘ben burayı tutturamam' diye de düşünmeyin.

Tercih kılavuzunu okuduktan sonra ÖSYM'nin DGS tercih sayfasından giriş yaparak gitmek istediğiniz okulları sıra ile seçmelisiniz. 1. sırada gitmek istediğiniz ilk okul olmalı. Aynı okuldan farklı bölümler seçecekseniz hepsini listeye ayrı ayrı eklemelisiniz. Tercihlerin ÖSYM’ye ulaştığından emin olunması için ekranda “2019-DGS Tercihleriniz ÖSYM’ye bildirilmiştir.” ifadesi mutlaka görmelisiniz. Tercih süresi dolduktan sonra değişiklik yapamayacağınızı unutmayın.