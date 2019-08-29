2019 KPSS sonuçları sorgulama ekranı! ÖSYM KPSS cevap kağıtlarını açıkladı

KPSS sonuçları açıklandı. ÖSYM, bir sorunun iptal edildiğini ve değerlendirme dışı bırakıldığını duyurdu. Adaylar cevap kağıtlarına ve KPSS sonuçlarına bakmak için ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yapacak.

2019 KPSS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

ÖSYM’den yapılan açıklamada, 21 Temmuz’da 2019-KPSS Alan Bilgisi Sınavı 3’ncü oturumundaki Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan Muhasebe testindeki 30 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verildiği, iptal edilen sorunun değerlendirme dışı bırakıldığı açıklandı. Öte yandan adayların cevap kağıtları ve aday cevapları da 10 gün süreyle erişime açıldı.

KPSS CEVAP KAĞITLARINA NASIL BAKILACAK?

Adaylar cevap kağıtlarına bakmak için ÖSYM´nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yapacak. Daha sonra ilgili sınavı ‘Cevap Kâğıdı Görüntüleme’ ekranını seçerek, sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebilecek.

Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevaba da bakabilecek.

Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde olduğu gibi görüntülenecek. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilecek. ÖSYM açıklamasında, “Bu uygulama, adayı bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır” denildi.

DHA