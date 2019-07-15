2019 KPSS soruları ve cevapları heyecanla bekleniyor! KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS’nin ardından hemen puanlarını hesaplamak isteyen adaylar 2019 KPSS sorularını ve cevaplarını araştırıyor. Peki KPSS soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? KPSS sınav sonuçları 29 Ağustos 2019’da açıklanacak. KPSS soru ve cevaplarının sınavın gerçekleştiği tarihten itibaren ortalama 4 gün içerisinde ÖSYM tarafından yayınlanması bekleniyor.

2019 KPSS SINAV SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre KPSS sonuçları 29 Ağustos 2019 günü açıklanacak. 2019 KPSS Sonuçları açıklandığı an ÖSYM'nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir durumda olacak. Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacaktır

KPSS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

14 Temmuz'da yapılan KPSS'nin soru ve cevaplarının sınavın gerçekleştiği tarihten itibaren ortalama 4 gün içerisinde ÖSYM tarafından yayınlanması bekleniyor. Ancak KPSS soru ve cevaplarının yayınlanması konusun da ÖSYM tarihsel değişiklik yapabilmekte.