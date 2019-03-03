YKS başvuruları ne zaman bitiyor? 2019 YKS başvuru ücretleri ve YKS son başvuru tarihleri

YKS başvuruları için son günlere girildi. ÖSYM, 2019 YKS başvurularını almaya devam ederken YKS’ye başvuru yapmayanlar “YKS başvuruları ne zaman bitecek?”, “YKS’ye nasıl başvurulur?” sorularının yanıtını arıyor. AİS sistemi üzerinden veya ÖSYM büroları aracılığıyla yapılan YKS başvurularının tamamlanası için YKS başvuru ücretlerinin belirlenen bankalara yatırılması gerekiyor. Peki YKS başvuruları ne zaman bitecek? İşte tüm merak edilenler…

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Üniversite adayları, ilk kez sınava giriyorsa ÖSYM sınav merkezlerine müracaat ederek kayıtlarını gerçekleştirecek. ÖSYM'nin sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar ise başvurularını ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan AİS ekranından yapabilecek. AİS ekranına E-Devlet şifresiyle de ulaşılabilecek.

YKS BAŞVURU EKRANI

YKS BAŞVURU KILAVUZU

ÖSYM’den yapılan açıklamada şöyle denildi: “2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS), 15-16 Haziran 2019 tarihlerinde yapılacaktır. 15 Haziran 2019 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 16 Haziran 2019 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.

2019-YKS başvuruları, 12 Şubat – 6 Mart 2019 tarihleri arasında alınacaktır.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2019-YKS Kılavuzunda yer almakta olup, adaylar Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.”

YKS’YE KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

2018- Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2019-TYT’ye girmeden YKS’nin diğer oturumlarına girebilecekler. 2018-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan, 2019-YKS’nin hiçbir oturumuna katılmadan 2018-TYT puanını kullanmak isteyenlerin 2019-YKS'ye başvuru yapmaları zorunlu olacak. Bu adaylardan 2019-YKS’ye hiç başvuru yapmayanlar, 2018-TYT puanını 2019 için kesinlikle kullanamayacak. 2019-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olan adayların başarı sıraları dikkate alınarak yüzdelik dilim değerleri aynı şekilde hesaplanacak.

2019-YKS’de SAY, SÖZ, EA veya DİL puanıyla bir lisans programına yerleşmek isteyenlerin (2018-TYT puanı 200 ve üzeri olsa bile) 2019-Alan Yeterlilik Testleri (AYT) veya 2019- Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarına başvuru yaparak katılmaları zorunlu olacak. 2019-YKS’ye 2018-2019 öğretim yılında lise veya dengi okullar ile açık öğretim liselerinin son sınıfında okuyan öğrenciler, son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar, lise mezunları başvurabilecek.

2019-2020 öğretim yılında ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme (TÜBİTAK yarışmalarıyla sınavsız geçiş hakkı edinenler dahil) veya ilgili kurumlarca yapılacak özel yetenek sınavı sonucu yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemine alınacak tüm adaylar, 2019-YKS’ye başvuru yapmak zorunda olacak.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Adaylar her oturum için 50,00 TL olan ödemeleri şu bankalar üzerinden gerçekleştirebilecek;

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı; Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)