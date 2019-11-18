2020’de YKS ne zaman yapılacak? İşte üniversite sınavı başvuru tarihi…

Üniversite adaylarının heyecanla beklediği YKS tarihi duyuruldu. YKS, Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere 3 farklı oturumda gerçekleştirilecek. Peki 2019 YKS başvuruları ne zaman?

YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

Yüksek öğretim Kurumları Sınavı, Yükseöğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı’nın (LYS) birleştirilmesinden oluşuyor. YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere 3 farklı oturumda gerçekleştiriliyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2020 Yılı Sınav Takvimi ilan edildi. Buna göre, 20-21 Haziran 2020’de tüm oturumları tamamlanacak yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) başvuruları, 6 Şubat – 3 Mart 2020’de alınacak, sonuçlar 23 Temmuz 2020’de açıklanacak.