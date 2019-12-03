35 öğrencili servis için açıklama: Öğrencileri yağmurdan topladık

Gaziantep’in Karkamış ilçesinde köylerden taşımalı eğitim veren bir okula öğrenci taşıyan servisten 35 öğrencinin indiği görüntüler, büyük tepki toplamıştı.

17 kişilik servisin 2 katı öğrenci taşımasının, can güvenliğini tehdit ettiği belirtilmişti. Görüntüleri kaydeden kişi, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ihale açtığını belirterek; ihaleyi 28 araçla aldıklarını ancak 15 araçla hizmet verdiklerini öne sürmüştü.

“İHALEYİ KAYBETTİĞİ İÇİN YAPTI”

Karkamış İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden konuyla ilgili açıklama geldi.

Sözcü.com.tr’ye konuşan yetkili, “Çeken kişi hakkında suç duyurusunda bulunacağız, ihaleyi kaybettiği için görüntüleri kasıtlı çekti ve yayılmasını sağladı. O gün yağmur yağdığı için servis şoförü yoldan geçen öğrencileri de toplamış durum bu” açıklamasında bulundu.

Ayrıca, servis aracının Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı bir servis olmadığı, velilerin kendi aralarında tutmuş oldukları özel bir servis olduğu öğrenildi.

“O SERVİSLER HER GÜN DENETLENİYOR”

Yetkili, “O servisler her gün denetleniyor hatta görüntülerin çekildiği servis özel servis olmasına rağmen yine de bizlerin denetimi altında. O video kasıtlı bir şekilde çekilmiştir” dedi.