ALES giriş belgeleri ve sınav giriş yerleri: ALES sınavı ne zaman?

ALES'ten iyi puan alarak akademik kariyer hedefine bir adım daha yaklaşmak isteyen adayların gireceği sınav 22 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek. ALES sınav giriş yerleri açıklandı. ALES sınav giriş belgesini haberimizde bulabilirsiniz. Sözel ve sayısal iki ayrı testten oluşan ALES 100 sorudan oluşuyor ve adayların 150 dakika dakikası bulunuyor.

ALES SINAVI NE ZAMAN?

2019 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 22 Eylül 2019 tarihinde 81 il merkezi ile Lefkoşa’da yapılacaktır. Sınav saat 10:15'te başlayacak.

ALES GİRİŞ BELGESİ

ALES NASIL BİR SINAV?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca,

yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,

ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde

ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.