ALES ne zaman, saat kaçta? ALES sınav giriş yerleri belli oldu mu?

ALES’e kısa bir süre kala sınava girecekler “ALES saat kaçta” ve “ALES giriş belgesi yayınlandı mı” sorusunun yanıtı araştırıyor. 2019 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ile ilgili bilinmesi gerekenler haberimizde…

ALES SINAVI NE ZAMAN?

2019 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 22 Eylül 2019 tarihinde 81 il merkezi ile Lefkoşa'da yapılacaktır. Sınav saat 10:15’te başlayacak.

SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

ALES sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. ALES sınav giriş yerleri sınav tarihinden yaklaşık bir hafta önce ÖSYM AİS üzerinden sorgulanabilecek. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alabilecekler.