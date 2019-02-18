AÖF kayıt yenileme 2019: AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemleri başladı. Öğrencilerin öğretim hayatına aktif bir şekilde devam edebilmeleri için kayıt yenileme işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Önce internetten ders seçiminin yapılması ardından da bankadan ödeme yapılması gerekiyor. Haberimizde yer alan AÖF kayıt yenileme işlemleri butonundan kayıt yenileme işlemlerinizi tamamlayabilir, ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

AÖF KAYIT YENİLEME EKRANI

AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

AÖF kayıt yenileme işlemi 22 Şubat 2019 tarihinde sona erecek. Adaylar internet sitesi üzerinden kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirebilecekleri gibi AÖF büroları üzerinden de kayıt yenileme işlemlerini yapabilecek. AÖF tarafından kayıt yenileme işlemleri hakkında açıklamalar geldi:

“Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir. Bahar Döneminde kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.

Ders seçimi (ekle-sil) işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılacaktır. Öğrenciler, ödeme yapmadığı sürece ders seçimi (ekle-sil) işlemi yapabilir. Ödeme yapıldıktan sonra ders seçimi (ekle-sil) işleminin yeniden yapılması mümkün değildir.

Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2018-2019 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.

Kayıt yenileme tarihinin son günü olan 22 Şubat 2019 tarihinde İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 23:30'a kadar ödeme yapılabilecektir. Ancak, kayıt yenileme tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartıyla ödeme yapılamayacaktır. Öğrenciler ödeme yaptıktan sonra aldıkları belgenin, 2018-2019 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2018-2019 Öğretim Yılı Bahar Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez.

22 Şubat 2019 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemi yapılmayacaktır. Bahar Dönemi kayıt yenileme süresi kesinlikle uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yapmayan öğrenciler, 2018-2019 Öğretim Yılı Bahar Dönemi kayıt yenileme hakkını kaybeder.

Kayıt yenileme işlemini yapan öğrenciler aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini kayıt yenileme tarihleri içinde mutlaka kontrol etmelidir.

Şifreniz yoksa ya da unuttuysanız yeni şifrenizi; www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin “Şifre İşlemleri” bağlantısından, 0850 200 46 10 ya da 444 10 26 numaralı Açıköğretim Sistemi Etkileşim Merkezini sistemimizdeki kayıtlı cep telefonu numaranızla arayarak veya size en yakın AÖF bürolarına şahsen giderek alabilirsiniz.”

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF Bahar Dönemi ara sınavları, 13-14 Nisan 2019'da

AÖF Bahar Dönemi sonu sınavı 25-26 Mayıs 2019

2018-2019 AÖF Üç ders sınavı ise 20 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak.

AÖF ÇALIŞMA SAATLERİ 2019

AÖF Bürosu hafta içi mesaiye sabah 08:30’da başlamaktadır. Öğle tatiline 12:00’da giren AÖF Bürosu 13:30’da tekrar mesaiye başlar ve akşam kapanış saati olan 17:00’a kadar hizmet vermeye devam eder. AÖF büroları hafta sonu yani Cumartesi ve Pazar günleri açık değildir.

AÖF Büroları ayrıca, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlar boyunca, Arefe gününde ve ayrıca 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos, 1 Ocak ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde hizmet vermemektedir.

AÖF Çağrı Merkezi telefon numarası: 444 10 26

Açıköğretim Etkileşim Merkezi Çağrı Merkezi Telefon Numarası: 0 850 200 46 10