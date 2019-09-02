AÖF kayıt yenileme işlemleri ne zaman? Açık öğretim ilk kayıt ve ikinci üniversite kayıt tarihleri…

Öğrencilerin açıköğretimde öğrenim hayatına aktif bir şekilde devam edebilmeleri için kayıt işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Mevcut öğrenciler için 2019 AÖF kayıt yenileme ve YKS ile yerleşen adaylar için kayıt işlemleri ve ikinci üniversite kaydı yaptırmak isteyenler için tarihler belirtildi.

AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

AÖF, kayıt yenileme tarihlerini açıkladı. Buna göre; kayıt yenileme ve kayıt onayı işlemleri AÖF 2019-2020 Öğretim Yılı takviminde “16‒20 Eylül 2019” olarak duyuruldu.

AÖF İLK KAYIT NE ZAMAN?

İnternet başvuru işlemleri 02 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 09.00'da başlayıp,13 Eylül 2019 Cuma günü saat 17.00'de sona erecek.

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE BAŞVURULARI NE ZAMAN?

02 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 09.00’da başlayıp, 18 Ekim 2019 Cuma günü saat 17.00’de sona erecek.