AÖF kayıt yenilemeleri ne zaman? AÖF kayıt yenileme tarihleri ve AÖF takvimi…

Açıköğretim Fakültesi, resmi internet adresinden öğrencileri bilgilendiriyor. Açıköğretim Fakültesi öğrenciler AÖF kayıt yenileme tarihlerini büyük bir merakla bekliyor. Kayıt yenileme tarihlerini kaçırmak istemeyen öğrenciler sık sık AÖF kayıt yenileme takvimi hakkında araştırmalar yapıyor. İşte merak edilen AÖF kayıt yenileme tarihleri ve AÖF kayıt yenileme işlemlerinin nasıl yapılacağına dair ayrıntılar…

AÖF KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

AÖF, kayıt yenileme tarihlerini açıkladı. Buna göre; kayıt yenileme ve kayıt onayı işlemleri AÖF 2019-2020 Öğretim Yılı takviminde “07 Ekim – 18 Ekim 2019” olarak duyuruldu.

AÖF KAYIT ÜCRETLERİ NE KADAR?

Kayıt yeniletecek öğrenciler ilgili Bakanlar Kurulu Kararı gereğince sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen staj/uygulama dersi bulunmayan programlarda alt limit ₺220,00 ve tekniker unvanı verilen programlarda alt limit ₺240,00 olup alınan dersin kredisine göre değişen Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyeceklerdir. Adaylar, İnternet Başvuru ve Kayıt Kılavuzunda açıklanan kayıt belgelerini hazırlayarak illerdeki AÖF bürolarına bizzat başvurarak kayıt yaptırabilir.

AÖF KAYIT TAKVİMİ

Güz dönemi yeni kayıt takvimi:

İkinci üniversite: 02 Eylül – 18 Ekim 2019

ÖSYS yeni kayıt: 02 Eylül – 13 Eylül 2019

ANADOLUYÖS: 02 Eylül – 13 Eylül 2019

Ek Yerleştirme: 16 Eylül 2019

Dikey Geçiş: 16 Eylül 2019

Sağlık Lisans Tamamlama: 20 Eylül 2019