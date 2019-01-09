AÖF sınav giriş yerleri belli oldu! Açıköğretim Fakültesi sınav giriş belgesi çıkartma…

Üniversiteyi dışarıdan okuyanların katıldığı AÖF final sınavlarına kısa bir süre kaldı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri AÖF sınav giriş yerlerini bekliyordu ve üniversiteden beklenen açıklama geldi. AÖF sınav giriş yerleri login.anadolu.edu.tr adresinden giriş yaparak öğrenilebilecek. Aynı zamanda aynı adresten AÖF sınav giriş belgeleri de çıkartılabilir.

Uzaktan eğitim metoduyla eğitim veren Açıköğretim Fakültesi sınav (final) giriş bilgileri erişime açıldı. AÖF final sınavlarına sınav giriş belgesi olmadan katılmak mümkün değil. Haberimizde yer alan linkten AÖF sınav giriş yerlerinizi öğrenebilirsiniz.

AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

AÖF’te final heyecanı başladı. Hafta sonu sınava girecek olan öğrenciler sınava nerede gireceklerini merak ediyorlar. Ayrıca 12-13 Ocak 2019 tarihinde gerçekleştirilecek sınavlara katılacak öğrencilerin sınav giriş belgesine ihtiyaçları bulunuyor. AÖF sınav giriş belgesi olmayan öğrenciler, sınavlara katılamıyor. İşte AÖF sınav giriş yerleri detayları…

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA EKRANI

Not: Bağlantı linkine tıkladıktan sonra açılacak olan Anadolu üniversitesi resmi internet sitesinden Öğrenci Girişi sekmesini kullanmanız gerekiyor. Gerekli kişisel bilgileri verdikten sonra sınava nerede gireceğinizi öğrenebilirsiniz

SINAVA GİRERKEN GEREKLİ BELGELERİN LİSTESİ

* Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

* Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

* Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.