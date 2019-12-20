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AÖF sınav sonuçları açıklandı! Anadolu Üniversitesi sonuç sorgulama ekranı…

Öğrencilerin günlerdir merakla beklediği AÖF sonuçları açıklandı. Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları hakkında resmi açıklama yaparak sonuçları sorgulama işlemine açtı. Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. İşte sonuç sorgulama ekranı...

22:53 -
Haberler Eğitim
AÖF sınav sonuçları açıklandı! Anadolu Üniversitesi sonuç sorgulama ekranı…

Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen AÖF sınav sonuçları açıklandı. Açıktan üniversite okuyan yüzbinlerce öğrenciyi yakında ilgilendiren AÖF gün dönemi vize sınav sonuçları e-Kampüs üzerinden adaylarla paylaşıldı. AÖF sınav sonucunuzu sorgulamak için haberimizden faydalanabilirsiniz…

AÖF SINAV SONUÇLARI

AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçlarını açıkladı. Sonuçları öğrenmek isteyen öğrencilerin Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerinin kullandığı e-Kampüs sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapmaları gerekiyor.

AÖF sınav sonuçları açıklandı! İşte e Kampüs AÖF sınav sonuçları kontrol ekranı…

AÖF SINAV SONUÇ İTİRAZI NASIL YAPILIR?

Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz. İtirazlar Açıköğretim Fakültesi Merkez Büro Yöneticiliği birimine dilekçe göndererek veya aofbilgi@anadolu.edu.tr adresine e-posta göndererek yapılabilir.

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