AÖF soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? AÖF sonuçları için tarih belli mi?

Açıköğretim Fakültesi'nin (AÖF) final sınavına giren öğrenciler bugün ve yarın AÖF sınavlarına girecek. AÖF sınavlarından çıkan öğrencilerin merak ettiği soruların başında ise AÖF soru ve cevapları açıklandı mı ve AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak soruları geliyor. AÖF soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

AÖF SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF soru ve cevapları henüz yayınlanmadı ancak birkaç gün içinde yayınlanması bekleniyor. AÖF sonuçlarının açıklanması ise bir süre daha sürecek. Her sınavın ardından “Sonuçlar ne zaman açıklanacak?” konusu gündeme gelirken genellikle AÖF sınav sonuçları 15 gün içinde açıklanıyor.

AÇIKÖĞRETİM’DE DERS TAKİBİ NASIL YAPILIR?

Anadolu üniversitesi bünyesindeki “aof e-ogrenme “ sitesinde ve diğer onlarca forum sitelerinde dersler ve sınavlarla ilgili destek verilmektedir. Anadolu üniversitesinin her ilde bürosu bulunmaktadır, bu bürolarda öğrencilere her konuyla ilgili destek verilmekte, gerekli olan tüm ders kitapları ücretsiz olarak temin edilmektedir

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti