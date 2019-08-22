AÖL ek sınav yerleri açıklandı mı? Açık Öğretim Lisesi ek sınavı ne zaman?

Dönemi 8 ve üzeri olan AÖL öğrencileri için yapılacak ek sınavın başvuruları geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen merkezlerde düzenlenecek sınava Öğrenciler giriş belgeleri olmadan katılamayacak. Peki, 2019 AÖL ek sınav yerleri belli oldu mu?

AÖL EK SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI

AÖL 2019 ek sınavı 31 Ağustos – 1 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. AÖL ek sınav yerleri için henüz bir açıklama yapılmadı, sınav giriş yerlerini sınava 1 hafta kala yayınlanması bekleniyor.