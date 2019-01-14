AÖL kayıt yenilemede son gün ne zaman? AÖL 2. dönem kayıt tarihleri belli oldu!

Liseyi dışarıdan tamamlamak isteyenler için AÖL kayıt tarihleri belli oldu. Kayıt yaptıracak adayların izleyecekleri adımları haberimizden öğrenebilirsiniz. Peki AÖL kayıt yenileme işlemleri ne zaman son bulacak? AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır?

MEB, AÖL sınav takvimini yayımladı. Öğrenim hayatına uzaktan eğitim yoluyla devam etmek isteyenler haberimizden AÖL kayıt yenileme tarihlerini öğrenebilirler. AÖL yeni kayıtları ve kayıt yenilemeleri 9 Ocak’ta başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’de kayıtlar 6 Şubat 2019’a kadar devam edecek.

KİMLER AÖL ÖĞRENCİSİ OLABİLİR?

18 yaşından gün almamış olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin yılda 2 dönem, 3. Dönem sınavının ilk günü itibariyle 18 yaşından gün almış olanların ise yılda 3 dönem kayıt yenilemeleri zorunludur.

Öğrenciler, sınavlara girebilmek için Kayıt Yenileyerek ders seçimi yapmak zorundadırlar. Kayıt Yenileme tarihleri, Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından belirlenen iş takviminde yayınlanır.

AÖL KAYIT YENİLEME TARİHLERİ NE ZAMAN?

AÖL KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

AÖL'de kayıt yaptıracak öğreniler şu adımları izleyecek. Öğrencilik durumu sistem üzerinde aktif veya donuk olan öğrenciler, katılım ücretini anlaşmalı bankalara yatırdığı günün, mesai saatinin bitemesini bekleyecekler. Öğrencilik durumu sistem üzerinde silik olan öğrenciler Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek kayıt yenilme işlemlerini yaptıracaklardır. Öğrencilik durumu Aktif hâle gelen öğrenciler, sisteme girerek sınava girecekleri dersleri seçerler. Ders seçimindeki tüm sorumluluk öğrenciye aittir.

18 yaşından gün almamış olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin yılda 2 dönem, 3. Dönem sınavının ilk günü itibariyle 18 yaşından gün almış olanların ise yılda 3 dönem kayıt yenilemeleri zorunludur. Öğrenciler, sınavlara girebilmek için Kayıt Yenileyerek ders seçimi yapmak zorundadırlar. Kayıt Yenileme tarihleri, Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından belirlenen iş takviminde yayınlanır.