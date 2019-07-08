ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları açıklandı! İşte ATA AÖF bütünleme sonuç sorgulama ekranı…

ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları açıklandı. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin katıldığı bütünleme 29-30 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilmişti. ATA AÖF bütünleme sınavı soru ve cevapları da Atatürk Üniversitesi otomasyonu üzerinden geçtiğimiz günlerde erişime açılmıştı. 2019 ATA AÖF bütünleme sınavı sonuç sorgulama işlemi de Atatürk Üniversitesi – Giriş Merkez resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

BÜTÜNLEME SORU VE CEVAP ERİŞİM KILAVUZU

ATA AÖF SONUÇ SORGULAMA

BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARINA NASIL ULAŞILACAK?

ATA AÖF sınav sonuçlarını ATA AÖF OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) girişi yaparak öğrenebilirler.

Öncelikle Öğrenci Bilgi Sistemi'nin https://obs.atauni.edu.tr/ internet adresine girilmesi gerekmektedir. Ardından Öğrencinin T.C. Kimlik No ve Parola bilgilerini girdikten sonra ATA AÖF OBS sistemine giriş yapılabilmektedir.