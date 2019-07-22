Bursluluk sınav sonuçları sorgulama: İOKBS sonuçları nasıl sorgulanır?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın bursluluk sınav sonuçları için açıkladığı tarih geldi. 22 Temmuz itibari ile erişime açılacak olan sınav ile ilgili itirazlar da yapılabilecek. Bursluluk sınavına itiraz etmek isteyenler, soruların, cevap anahtarlarının Bakanlıkça yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) takvim günü içerisinde yapabiliyor. İtirazlar elektronik olarak ÖDSGM resmî internet sayfasında yayımlanan sınav itiraz bölümüne veya yazılı olarak ÖDSGM'ye yapılabiliyor. Peki bursluluk sınav sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?

BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Bursluluk sınav sonuçları bugün için de http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr adreslerinden erişime açılacak. Sonuç sorgulaması yapacaklar T.C. kimlik no ve doğum tarihi ile sonuçları görüntüleyebilecek.

BURSLULUK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA

BURSLULUK SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ İÇİN BİLİNMESİ GEREKENLER

Bursluluk sınavına itiraz etmek istiyorsanız aşağıdaki talimatları dikkatle okuyun;

a. Sınav sorularına, cevap anahtarına, sınav sonuçları ile yerleştirme sonuçlarına yapılacak olan itirazlar soruların ve sonuçların http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 10 (on) takvim günü içinde dilekçeyle ÖDSGM'ye yapılabilecektir.

b. Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

c. İtirazların incelenmesi için öğrenci velisi tarafından MEB Döner Sermaye İşletmesi'nin T.C. Ziraat Bankası Başkent/ANKARA Şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat /ANKARA şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” hesabına 20 TL (yirmi TL KDV dâhil) yatırılması gerekmektedir. Ücret yatırıp itiraz başvurusu ile birlikte banka dekontunu göndermeyen adayların başvuruları dikkate alınmayacak ve cevaplanmayacaktır.

d. İtirazların cevaplanmasındaki süre için ÖDSGM'ye gelen evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır.

e. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.

f. Burs kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri ile ilgili itirazların kayıt süresi içinde yapılması şarttır. Yapılan itirazlar sırasıyla okul, il/ilçe millî eğitim müdürlükleri veya Bakanlığın ilgili birimlerince süresi içinde değerlendirilecek ve sonuçlandırılacaktır.