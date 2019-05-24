DGS kontenjan listeleri: DGS ile hangi üniversite kaç öğrenci alıyor? İşte 2019 DGS klavuzu…

Önlisans mezunu olan adayların lisans programlarına geçiş yapabilmek için girdikleri Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonrasında sınav başarı puanları ve Önlisans Başarı Puanı da dikkate alınarak tercih yaptıkları bölümler doğrultusunda üniversitelere yerleştirilirler. DGS’de elde edilen başarı kadar okulların kontenjan listeleri de önemlidir. Hangi okula ve bölüme kaç öğrenci alındığı bu kontenjan listelerinde yer alır. Ayrıca fikir almak için bir önceki yılın kontenjan listelerini de bakılabilir. Böylece adaylar sınava girmeden gidebilecekleri bölümlerin hangi okullarda yer aldığını ve bir önceki sınavda bu bölümlere kaç kişinin yerleştirildiğini görebilirler.

2019 DGS KLAVUZU

DGS KONTENJAN LİSTELERİ

DGS sonrası puanlarını öğrenen adayların yapmaları gereken bir işlem daha var. O da okul tercihi. Tercihler yapıldıktan sonra ÖSYM tarafından adayların 2019-DGS puanları, tercihleri ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayarla yerleştirme işlemini gerçekleştiriyor. Aşağıdaki linkten ÖSYM tarafından en son yayınlanan ve İstanbul dahil tüm illerdeki üniversitelerin okul kontenjanlarının durumunu öğrenebilirsiniz…

DGS KONTENJAN LİSTELERİ İÇİN TIKLAYIN

DGS SINAV TAKVİMİ

30 Haziran Pazar günü yapılacak olan DGS’nin sonuçları için ÖSYM’den verilen tarih 25 Temmuz 2019. Sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra sınavdan aldıkları puanları öğrenen adaylar tercih için hazırlanmaya başlayacak. Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğrenecekler.