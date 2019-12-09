Doğa Koleji velileri, Milli Eğitim önünde eylem yaptı

Aylardır maaş alamayan Doğa Koleji öğretmenleri geçtiğimiz günlerde boykot kararı alarak derse girmemişti.

Durumdan haberdar olan veliler, öğretmenlere destek olmak için ve mağduriyetlerin giderilmesi için İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanarak eylem yaptı.

Basın açıklaması yapan grup daha sonra Milli Eğitim Müdürlüğü'ne dilekçe verdi.

“SORUMLUSU OLMADIĞIMIZ BİR FİİLİ DURUMUN SEYİRCİSİ OLMAYACAĞIZ”

Toplanma amaçlarını “Sadece Doğa koleji öğretmenlerine ses olmak değil, kendini bu işe adamış hakkı verilmeyen tüm öğretmenlerin çığlığı olmak” diye açıklayan veliler açıklamalarında şunları söylediler;

*Çocuklarımızın eğitim hakkı bir oldu bittiye getirilerek elimizden alınmak istenmektedir. Günümüzde bizler çocuklarımıza alabilmemiz gereken ücretsiz eşit, ulaşılabilir ve kaliteli gereken eğitim hizmetini para yoluyla zorlanarak bir sömürü düzeni beslemek zorunda bırakılırken öğretmenlerimizle ekmek parası kazanabilmek için güvencesiz bir şekilde çalışmak zorunda bırakılmıştır.

*Yönetimde kim olursa olsun eğitim yap-boz tahtası değildir. İlgililere sesleniyoruz. ‘Özel okulların finansal durumu bizi bağlamaz' diyerek sorumluluktan kaçamazsınız. Öğretmenlerimizin maaşları aylardır yatırılmıyor ve eğitimin sürüp sürmeyeceği muğlak. Bu kampüslerimiz de doğalgaz kesik, temizlik hizmetleri aksamış durumda. Bunun sorumlusu üzerine titrediğimiz çocuklarımız değildir.

*Bu durumun sorumlusu kendi giderlerimizden artırarak çocuklarımızın Doğa okullarına gönderen biz veliler değiliz. Durumun sorumlusu bütün fedakarlıkları ile aylardır ücret almadan çalışan ve tükenme noktasına gelmiş sevgili öğretmenlerimiz de değildir. Bizler sorumlusu olmadığımız bir fiili durumun seyircisi olmayacağız. Birliğimizden doğacak güçle bugün de yarın da çocuklarımızın öğretmenlerimizin yanındayız.

TALEPLERİNİ DİLE GETİRDİLER

Açıklamanın ardından taleplerini dile getiren veliler, eğitime devam etmekte olan kampüslerin fiziksel anlamda kullanılabilir olarak tutulmasının sağlanmasını, mevcut öğretmen ve öğrencilerin başka özel ve devlet okullarının naklinin yapılmamasını ve öğretmenler ile diğer çalışanların ücretlerinin günü gününe ödenmesini istediler.

“ÇOCUKLARIMIZIN EĞİTİM HAKKI GASP EDİLDİ”

“Çocuklarımızın eğitim hakkı gasp edildi” diyen Adalet Nazan Sareli isim veli de “Öğretmenlerimiz ayakta durmaya çalışıyor ama dün bir öğretmenimiz istifa edeceğini söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamayı da uygun bulmuyoruz. 80-100 bin öğrenci hiçbir şekilde hiçbir yere yerleştirilemez. Hangi devlet okulunda fazla sınıf var? Biz veliler olarak şunu da kabul ediyoruz. Para toplayalım, öğretmenlerimizin maaşını verelim. Yeter ki çocuklarımız sürüklenmesin.” diye konuştu.

“MİLLİ EĞİTİM'DEN TALEBİMİZ ÜÇ AYDIR YAPMASI GEREKENİ YAPMASI”

Hilal Temel isimli bir diğer veli ise asıl mağduriyeti öğretmenlerin yaşadığını belirterek “Öğretmenlerimiz, bugün bizden aldığı güçle derslere giriyor. Öğretmenlerimiz aylardır maaş almıyor ve bu çocuklarımıza, kampüslere de yansıyor. Bizim Milli Eğitim'den talebimiz 3 aydır yapması gerekeni yapması. Bu denetimsizliğe son verilmesini istiyoruz. Başka bir okula nakil kesinlikle istemiyoruz. Milli Eğitim'i görevinin başına davet etmek için buradayız.” dedi.

Açıklamanın ardından velilerden bir grup dilekçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne girerek imzaladıkları dilekçeyi teslim ettiler.