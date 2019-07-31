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e Devlet’ten MEB sınav sonuçları sorgulama işlemi nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çok çeşitli sınavlar düzenlemektedir. Bekçilik, ehliyet sınavları, sözleşmeli öğretmenlik gibi sınavların başvuru, sonuç açıklanma, tercih gibi tüm işlemleri de MEB üzerinden yapılmaktadır. Ancak MEB e Devlet işbirliği sayesinde sınav sonuçları e Devlet bilgileri ile sorgulanabilmektedir. İşte e Devlet'ten MEB sınav sonuçları sorgulama sayfası...

Sozcu.com.tr
07:54 -
Haberler Eğitim
e Devlet’ten MEB sınav sonuçları sorgulama işlemi nasıl yapılır?

e Devlet Kapısı üzerinden Milli Eğitim Bakanlığı’nca düzenlenmiş ve katılmış olduğunuz sınavların sonuçlarını birkaç dakikanızı ayırarak sorgulayabilirsiniz. Sorgulama için sadece T.C. kimlik numarası ve şifreye ihtiyacınız var. MEB’in hangi sınav sonucunu ne zaman açıklayacağını ise MEB’in kendi yayınladığı sınav takviminden görüntüleyebilirsiniz. İşte e Devlet üzerinden sınav sonuçlarını sorgulama sayfası…

MEB SINAV SONUÇLARI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

– e Devlet Kapısı’na T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapın.
– Sağ üst kısımdaki arama çubuğuna “MEB Sınav Sonuç Sorgulama” yazın (https://www.turkiye.gov.tr/meb-sinav-sonuc-sorgulama)
– Açılan sayfada kişisel eğitim bilgilerinizi görüntüleyecekseniz.

MEB SINAV TAKVİMİ

MEB’İN SINAV SONUÇLARI SAYFASI 

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MEB’İN DÜZENLEDİĞİ SINAVLAR

– AÖO- AÖL- AÖIHL- MAÖL

– Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları İçin
Yapılacak Sınav

– İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı

– Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim
İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi

– Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınavı

– Tüm bakanlıklara bağlı/ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılacak olan protokollü sınavlar

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