e Devlet’ten MEB sınav sonuçları sorgulama işlemi nasıl yapılır?

e Devlet Kapısı üzerinden Milli Eğitim Bakanlığı’nca düzenlenmiş ve katılmış olduğunuz sınavların sonuçlarını birkaç dakikanızı ayırarak sorgulayabilirsiniz. Sorgulama için sadece T.C. kimlik numarası ve şifreye ihtiyacınız var. MEB’in hangi sınav sonucunu ne zaman açıklayacağını ise MEB’in kendi yayınladığı sınav takviminden görüntüleyebilirsiniz. İşte e Devlet üzerinden sınav sonuçlarını sorgulama sayfası…

MEB SINAV SONUÇLARI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

– e Devlet Kapısı’na T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapın.

– Sağ üst kısımdaki arama çubuğuna “MEB Sınav Sonuç Sorgulama” yazın (https://www.turkiye.gov.tr/meb-sinav-sonuc-sorgulama)

– Açılan sayfada kişisel eğitim bilgilerinizi görüntüleyecekseniz.

MEB SINAV TAKVİMİ

MEB’İN SINAV SONUÇLARI SAYFASI

MEB’İN DÜZENLEDİĞİ SINAVLAR

– AÖO- AÖL- AÖIHL- MAÖL

– Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları İçin

Yapılacak Sınav

– İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı

– Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim

İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi

– Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınavı

– Tüm bakanlıklara bağlı/ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılacak olan protokollü sınavlar