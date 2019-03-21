EKYS’de geç başvuru günü! 2019 EYKS ne zaman yapılacak?

Müdür ve Müdür Yardımcısı olmak isteyenler için ÖSYM ilk kez sınav düzenleyecek. Bakanlığın internet sitesinden, Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (EKYS) duyurusu yayımlandı. Başvuruları biten EKYS’de adaylara son bir şans daha tanındı. Bugün geç başvuru yapabilecekler.

EKYS ŞARTLARI NELER?

Sınava başvuracak adayların, Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapmaları gerekecek. Bu şartı taşımayan adayların başvuruları sistem tarafından engellenecek.

EYKS BAŞVURU EKRANI

Müdür ve müdür yardımcılığına ilk defa görevlendirilecekler için yazılı sınav için ilgili yönetmelikte, “Adaylık dahil en az iki yıl öğretmen olarak görev yapmış olmak.” hükmü bulunuyor.

Yazılı sınava katılmak üzere, yönetici olarak görevlendirme şartlarını taşıyan öğretmenler ile müdürlüğe görevlendirilmek isteyen müdür başyardımcıları ve müdür yardımcıları başvuruda bulunabilecek.

Halen yönetici olarak görev yapanlardan isteyenler de yazılı sınav puanını, geçerlik süresi içinde kullanmak üzere başvuruda bulunabilecek. Başvuru koşullarını taşımayan adaylardan sınava alınanlar, sınava girmiş olsalar dahi sözlü sınava çağrılmayacak, görevlendirmeleri yapılmayacak, görevlendirmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecek.

SINAV KONULARI NELER?

Sınav, 21 Nisan Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika olacak. Sınavda adaylara çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan bir test uygulanacak. Yazılı sınav konuları ve ağırlıkları şöyle belirlendi:

“Genel yetenek ve genel kültür yüzde 35, Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi yüzde 10, değerler eğitimi yüzde 5, eğitim ve öğretimde etik yüzde 5, eğitim bilimleri yüzde 35, mevzuat yüzde 10.”

Adayların sınav puanları, doğru cevap sayıları toplanarak 100 tam puan üzerinden hesaplanacak. Adaylar, 180 lira sınav ücreti yatıracak.”