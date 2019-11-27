İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı, KYK bursu almayan öğrencilere verilecek. Başvuru sonuçları haberimizde yer alan linkten öğrenilebilecek. İmamoğlu, İBB burs sonuçlarının 27 Kasım Çarşamba günü açıklanacağını bildirmişti ancak hala bir açıklama yapılmadı.

İBB BURS BAŞVURU EKRANI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu “Sevgili öğrenciler, Genç Üniversiteli eğitim desteğimiz için başvurularımız sona erdi.Tüm başvuruların titizlikle inceleneceğine ve adaletli bir biçimde değerlendirileceğine hiç şüpheniz olmasın.

Eğitim yardımı almaya hak kazanan asil öğrenci listesini 27 Kasım Çarşamba günü ilan edeceğiz ve ilk ödemeleri Aralık ayı içinde yapacağız.

Gönül isterdi ki, talebi olan tüm başvuru sahiplerine desteğimizi ulaştırabilelim. Dilerim gelecekte bu da mümkün olur. Bizlere güvendiğiniz için teşekkür eder, hepinize başarılar dilerim.” açıklamasında bulundu.