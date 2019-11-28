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İBB burs başvuru sonuçları sorgu ekranı: Genç üniversiteli sonuçları…

İBB burs başvuru sonuçları 27 Kasım akşam saatlerinde öğrencilerin erişimine açıldı. Öğrenciler, TC Kimlik Numarası ve doğum yılı ile sonuçları sorgulamaya başladı. İkamet adresi İstanbul olan ve gerekli koşulları sağlayan öğrencilerin başvuruda bulunabildiği İBB burs yardımı için değerlendirme sonuçları yayımlandı. Peki, İBB burs sonuçları nasıl sorgulanır?

08:54 -
Haberler Eğitim
İBB burs başvuru sonuçları sorgu ekranı: Genç üniversiteli sonuçları…

İBB burs başvuru sonuçları ve sonraki aşamalar merak ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz günlerde 30 bin öğrenciye burs vereceğini açıklamış ve başvuru işlemlerini tamamlamıştı. İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı, KYK bursu almayan öğrencilere verilecek.

İBB BURS SONUÇLARI

Yukarıdaki linkten İBB burs sonuçlarını kontrol edebilirsiniz.

BURS KAZANANLAR HANGİ BELGELERİ GETİRECEK?

Üniversite yerleştirme belgesi / ara sınıflar için öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript.

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Sabıka kaydı / Disiplin cezası almadığına dair belge

Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi maaş bordrosu vb.)

Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler

Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi

Kendisi ve ailesi için ikametgah belgesi

KYK'dan burs almadığına dair belge ve özel kurumdan burs almadığını beyan eden dilekçe

Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge

aile banka istanbul İstanbul Büyükşehir Belediyesi KYK öğrenci öğrenci belgesi
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