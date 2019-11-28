İBB burs başvuru sonuçları sorgu ekranı: Genç üniversiteli sonuçları…

İBB burs başvuru sonuçları ve sonraki aşamalar merak ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz günlerde 30 bin öğrenciye burs vereceğini açıklamış ve başvuru işlemlerini tamamlamıştı. İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı, KYK bursu almayan öğrencilere verilecek.
Yukarıdaki linkten İBB burs sonuçlarını kontrol edebilirsiniz.
BURS KAZANANLAR HANGİ BELGELERİ GETİRECEK?
Üniversite yerleştirme belgesi / ara sınıflar için öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript.
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Sabıka kaydı / Disiplin cezası almadığına dair belge
Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi maaş bordrosu vb.)
Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler
Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi
Kendisi ve ailesi için ikametgah belgesi
KYK'dan burs almadığına dair belge ve özel kurumdan burs almadığını beyan eden dilekçe
Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge