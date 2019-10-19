İlk ara tatil ne zaman? 2019 okullar ne zaman kapanacak?

Milyonlarca öğrenci derslerine çalışıp yoğun sınav programına hazırlanırken bir yandan da okullar ne zaman kapanacak merak ediyor. Bu yıl ilk kez yeni yıldan önce de tatil yapma fırsatını elde edecek öğrenciler için ilk ara tatil uygulanacak. Peki ara tatiller ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek.

1. DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında yaşanacak. 13 Nisan 2020'de ikinci dönem başlayacak.

2020 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.