İlk dönem ne zaman bitecek? Sömestr yaklaşıyor… 15 tatil ne zaman başlayacak?

2020 yılı sömestr tatili için geri sayım başladı. Karnesini alarak 15 tatile çıkmak isteyen öğrenciler, 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk dönemini de tamamlayacak. MEB, okullar ne zaman 15 tatile girecek sorusunun yanıtını açıkladı. İşte okulların kapanacağı tarih…

MEB TAKVİMİNE GÖRE ARA TATİL VE SÖMESTR TARİHLERİ

SÖMESTR NE ZAMAN? 1. DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak. 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında yaşanacak. 13 Nisan 2020'de ikinci dönem başlayacak.

2020 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

KARNESİ ZAYIF OLAN ÖĞRENCİYE NASIL DAVRANMAK GEREKİR?

Uzman Psikoloğu Melis Tümer Süyür, yaklaşan yarıyıl tatil nedeniyle öğrencilerin ve ailelerin karne heyecanı yaşadığını belirterek, velileri çocuklarının getireceği kötü karnelere karşı uyardı. Ortada bulunan olumlu ya da olumsuz bir sonuç için tek bir kişiyi suçlamanın doğru olmadığını ifade eden Melis Tümer Süyür, “Dönem boyunca iyi koordine olmak çok önemlidir. Bu da aile üyelerinin desteği ile olur. Karnenin çocuğun öğrenme süreçleri ve davranışlarının bir geri bildirimi olduğu bilinmelidir” dedi.

Karnesinde zayıf olan öğrencilere uygulanacak davranış biçimleri konusunda da uyarılarda bulunan Süyür, “Kişiselleştirme yapıp, karnesi zayıf gelen çocuğa, zayıf öğrenci muamelesi yapılmamalıdır.

Çocuğun sadece karnesi zayıftır, kişiliği değil, kişiliğine genelleme yapılması doğru değildir. Kişiliğine yönelik olumsuz davranışlarla karşılan çocuk yalnızca, ‘başarılıysam değerliyim ve yeterliyim, başarısız olursam kimse beni sevmeyecek’ gibi işlevsel olmayan gerçek dışı düşünceler geliştirebilir. Bu durum çocukta, özgüven eksikliğine ve dolayısıyla ikinci döneme de motivasyonu düşük başlamasına neden olabilir.