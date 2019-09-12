KPSS 2020 ne zaman yapılacak belli mi? ÖSYM sınav takvimi yayınlandı mı?

Kamu görevlisi olmak isteyenlerin girdiği KPSS için 2019 sınavları geride kaldı. Sınava girmek isteyenler KPSS 2020 için tarihleri araştırmaya başladı. ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS her sene sınav takvimi içerisinde belirlenen tarihlerde gerçekleştiriliyor.

KPSS 2020 NE ZAMAN?

KPSS 2020 sınav tarihleri henüz belirlenmedi. ÖSYM takviminin yayınlanmasının ardından sınav tarihleri belli olacak.

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KPSS HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

Kamu Personel Seçme Sınavı ya da kısaca KPSS, Türkiye'de devlet kurumlarına personel alımı için ÖSYM tarafından hazırlanıp uygulanan bir sınavdır. Daha önce memur alımı için yapılan Devlet Memurluğu Sınavı ya da kısaca DMS, 1999 yılında Kamu Personeli Yasası'nda yapılan düzenleme yapılarak Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavı olarak adlandırılmış ve niteliği değiştirilmiştir. 2002 yılında yapılan isim değişikliği ile şimdiki adı olan KPSS ismini almıştır.

KPSS çatısı altında farklı kurumların ihtiyaçları doğrultusunda farklı sınavlar yapılmaktadır. KPSS çeşitleri şunlardır:

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri)

2016-KPSS Lisans (Alan Bilgisi)

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ön Lisans Düzeyi)

KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ortaöğretim Düzeyi)

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)

Bu sınavların dışında kamu kuruluşlarına engelli personel alımı için de EKPSS yapılmaktadır.