KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte KPSS ÖABT soruları ve cevapları…

KPSS maratonunu geride bırakan adaylar ÖABT sonuçlarının açıklanmasına daha zaman olduğu için adaylar soru ve cevaplarını öğrenerek kendi puanlarını tahmini olarak hesaplamaya başlasa da resmi sonuçları sabırsızlıkla öğrenmek istiyor. KPSS ÖABT sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM’nin sınav takviminde yer alan bilgilere göre KPSS sonuçları 29 Ağustos tarihinde erişime açılacak.

KPSS ÖABT SORULARI İÇİN TIKLA

KPSS SORULARI YAYINLANDI

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 28 Temmuz'da uygulanan 2019-ÖABT temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, adayların sınav soruların inceleyebilmeleri amacıyla erişime açıldı.

Sınava başvuran adaylar, soruların tamamına ÖSYM'nin “https://ais.osym.gov.tr” internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecek.