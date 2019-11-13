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KYK burs sonuçları açıklandı mı? 2019 KYK kredi ve burs sonuçları sorgulama ekranı

Milyonlarca öğrencinin gözü kulağı bu akşam KYK'da! Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), 15-21 Ekim tarihlerinde burs ve kredi hizmeti için başvuruları almıştı. Sonuçların açıklanması için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Geçen yıl KYK burs sonuçları 13 Kasım tarihinde açıklanmıştı.

17:29 -
Haberler Eğitim
KYK burs sonuçları açıklandı mı? 2019 KYK kredi ve burs sonuçları sorgulama ekranı

KYK kredi ve burs başvuru sonuçlarının her an açıklanması bekleniyor. Sonuçlar https://sonuc.kyk.gov.tr/ adresinden ve e-Devlet kapısı üzerinden açıklanacak. Öğrenciler kimlik bilgileri ve e-Devlet şifresi ile KYK kredi ve burs başvuru sonuçlarını görüntüleyebilecek. KYK açıklama yapar yapmaz aşağıdaki linkten sonuçlarınıza erişebileceksiniz.

KYK KREDİ VE BURS BAŞVURU SONUÇLARI EKRANI

KYK KREDİ VE BURS ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan “2020 Ocak ayı itibariyle lisans öğrencilerimizin öğrenim kredisi veya bursu bu rakamlar 500 liradan 550 liraya çıkıyor. Bu rakam biz hükümete geldiğimizde 45 liraydı. Yüksek lisansta 1100 lira, doktorada 1600 lira olarak uygulanacak.” açıklamasında bulundu.

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