KYK kredi başvuruları ne zaman? KYK burs başvuru tarihi belli oldu mu?

Binlerce üniversite öğrencisinin gözü kulağı KYK tarafından verilecek kredi ve burs desteğinde. Başvuru tarihleri için henüz net bir açıklama yapılmadı. Ancak geçen yıllardaki uygulamalar göz önünde tutulduğunda KYK kredi ve burs başvurularının Ekim ayında başlaması bekleniyor.

BURS/KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Burs/kredi başvuruları her yıl kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

BURS/KREDİ BAŞVURULARININ ARDINDAN NE YAPILMALI?

Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrencilerin yapacakları iş ve işlemler sonuç açıklama sayfasında ayrıntılı olarak yer almaktadır. Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden burs/kredi onay işlemi ekranında yer alan “taahhütname onayı” yapmaları gerekmektedir.