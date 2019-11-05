KYK kredi ve burs başvuru sonucu ne zaman açıklanacak? İşte 2020 KYK ücretleri..

Milyonlarca öğrenci heyecanla KYK kredi ve burs başvuru sonuçlarını araştırıyor. Öğrenciler KYK sonuçlarının açıklanmasının ardından e-Devlet aracılığıyla taahhüt işlemlerini tamamlayacak. Kredi ve burslar Ocak ayından itibaren öğrencilerin hesabında olacak.

KYK KREDİ VE BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

KYK kredi ve burs başvuruları tarihi ile ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Başvuru sonuçları geçen yıl 13 Kasım’da açıklanmıştı. Bu sene de benzer tarihlerde açıklanması bekleniyor.

BAŞVURU SONUÇLARININ ARDINDAN BUNA DİKKAT!

Burs/kredi kazanan öğrencilerin bu haktan yararlanabilmesi için e-Devlet üzerinden taahhütnameyi mutlaka onaylaması gerekiyor. (Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamamaktadır.)

İLK KEZ BURS/KREDİ ALACAK ÖĞRENCİLER TAAHÜTNAMELERİNİ NASIL VE NE ZAMAN DÜZENLEMELERİ GEREKMEKTEDİR?

Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrenciler Kurumun yurtkur.gsb.gov.tr internet adresinden ilan edilmektedir. Burs veya kredi tahsis edilen 18 yaş ve üzerinde olan öğrenciler taahhütnamelerini www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden Kurum linkine ulaşarak e-devlet şifreleri ile; 18 yaşından küçük öğrenciler, taahhütnamelerini www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden Kurum linkine ulaşarak anne veya babanın e-devlet şifresi ile veli onayı verildikten sonra kendi e-devlet şifreleri ile 15 yaşından küçük ya da anne ve babası olmayan öğrenciler ise anne veya babaları şayet her ikisi de yoksa kanunu vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüklerinden herhangi birine belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylayabilir.

Taahhütnamesini onaylamayan öğrencilere burs veya kredi verilmeyecek olup ayrıca bildirim yapılmayacaktır.