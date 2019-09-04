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KYK kredi ve burs başvurusu ne zaman yapılacak? KYK burs ücreti ne kadar?

KYK tarafından her yıl öğrencilere maddi destek olarak sağlanan kredi ve burs için başvuru tarihleri merak ediliyor. Bu burslardan en fazla başvuru alanlarından biri de KYK bursu. Kimler KYK bursuna başvurabiliyor ve KYK burs ücreti ne kadar?

09:05 -
Haberler Eğitim
KYK kredi ve burs başvurusu ne zaman yapılacak? KYK burs ücreti ne kadar?

Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere KYK tarafından başvuru yapıldığı takdirde burs veriliyor. Ayrıca maddi destek almak isteyen öğrencilere geri ödemeli kredi imkanı da sunuluyor. Her yıl KYK başvuru süreci ve KYK burs ücreti, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından açıklanıyor.

KYK BURS VE YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK burs ve kredi başvuruları henüz başlamadı. Önümüzdeki birkaç ay içinde başlaması öngörülüyor.

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

Öğrencilerin öğrenimlerine katkı sağlamak amacıyla ayrıca kredi ve burs imkanı da sağlanıyor. Halen 416 bin 775 öğrenciye burs, 1 milyon 194 bin 833 öğrenciye kredi olmak üzere toplam 1 milyon 611 bin 608 öğrenciye maddi destek veriliyor.

2019 yılında lisans öğrencilerine 500 lira, yüksek lisans öğrencilerine bin lira, doktora öğrencileri ve milli sporculara da bin 500 lira aylık maddi destek verildi. Kredi ve burs başvuruları ekim ayında yapılacak.

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