Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

KYK sonuçları için önemli gün! KYK kredi ve burs sonuçları için ipucu veren tarih geldi!

KYK kredi ve burs sonuçları öğrenciler tarafından merakla bekleniyor. Geçtiğimiz sene KYK kredi ve burslarının sonuçları 13 Kasım'da açıklanmıştı. Bu sene de çok kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor. İşte KYK burs ve kredi sonuçları hakkında merak edilenler...

08:12 -
Haberler Eğitim
KYK sonuçları için önemli gün! KYK kredi ve burs sonuçları için ipucu veren tarih geldi!

Öğrenciler kendilerine ekonomik destek olması için KYK kredi ve burs başvurularını geçtiğimiz ay tamamladı. KYK burs ve kredi sonuçları heyecanla beklenirken bugün sonuçlar için önem taşıyor. Geçtiğimiz sene KYK burs ve kredi sonuçları 13 Kasım’da açıklanmıştı, bu sene de birkaç gün içinde açıklanması bekleniyor.

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Geçtiğimiz yıl başvuru 15 Ekim tarihinde gerçekleştirilmiş ve sonuçlar 13 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Tarih aralıklarına bakıldığında sonuçların Kasım ayının ikinci haftasında açıklanması bekleniyor.

kyk sözcü ile ilgili görsel sonucu

KYK KREDİ VE BURS ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan “2020 Ocak ayı itibariyle lisans öğrencilerimizin öğrenim kredisi veya bursu bu rakamlar 500 liradan 550 liraya çıkıyor. Bu rakam biz hükümete geldiğimizde 45 liraydı. Yüksek lisansta 1100 lira, doktorada 1600 lira olarak uygulanacak.” açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı KYK Ocak ayı Sözcü
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more