KYK sonuçları için önemli gün! KYK kredi ve burs sonuçları için ipucu veren tarih geldi!

Öğrenciler kendilerine ekonomik destek olması için KYK kredi ve burs başvurularını geçtiğimiz ay tamamladı. KYK burs ve kredi sonuçları heyecanla beklenirken bugün sonuçlar için önem taşıyor. Geçtiğimiz sene KYK burs ve kredi sonuçları 13 Kasım’da açıklanmıştı, bu sene de birkaç gün içinde açıklanması bekleniyor.

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Geçtiğimiz yıl başvuru 15 Ekim tarihinde gerçekleştirilmiş ve sonuçlar 13 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Tarih aralıklarına bakıldığında sonuçların Kasım ayının ikinci haftasında açıklanması bekleniyor.

KYK KREDİ VE BURS ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan “2020 Ocak ayı itibariyle lisans öğrencilerimizin öğrenim kredisi veya bursu bu rakamlar 500 liradan 550 liraya çıkıyor. Bu rakam biz hükümete geldiğimizde 45 liraydı. Yüksek lisansta 1100 lira, doktorada 1600 lira olarak uygulanacak.” açıklamasında bulundu.