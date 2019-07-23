LGS ikinci tercihler ne zaman? İşte LGS nakil, kayıt ve ek tercih takvimi…

LGS tercih sonuçları MEB tarafından açıklandı. birinci yerleştirmede, merkezi sınavla öğrenci alan fen, sosyal bilimler ve Anadolu liseleri yüzde 100 dolarken, Anadolu imam hatip liseleri yüzde 99,9, mesleki ve teknik Anadolu liseleri de yüzde 98 doluluk oranına ulaştı. İstediği tercih sonucunu elde edemeyen adaylar birinci nakil döneminde tekrar tercih yapacak.

LGS NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN?

* Bu yıl birinci nakil tercihleri 29 Temmuz-2 Ağustos yapılacak. Sonuçlar 5 Ağustos’ta açıklanacak.

* İkinci nakil başvuruları 5-8 Ağustos yapılacak ve sonuçlar 10 Ağustos’ta belli olacak.

* Yerleşemeyen öğrenciler il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 19-23 Ağustos’ta alınacak.

* Boş kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 19-23 Ağustos’ta alınacak.

* Yatılılık başvuruları, 26-29 Ağustos’ta yapılacak.

* Nakil komisyonlarının yerleştirmeleri 6 Eylül itibarıyla tamamlanacak ve yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylül’de başlayacak.

NAKİL BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, yerleştirmeye esas birinci nakil dönemi tercihlerini belirtilen tarihlerde başlayacak. Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından “https://e­okul.meb.gov.tr” internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabilecek. Yapılan tercihler ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak. Tercih işlemleri, Bakanlığın “http://www.meb.gov.tr” veya “https://e­okul.meb.gov.tr” internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre yapılacak.