Resmî ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve geçici eğitim merkezlerinin 8'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına öğrenci yerleştirilmesi amacıyla MEB tarafından yapılan Lise Geçiş Sınavı (LGS) ne zaman? Son sınav soruları ve cevapları hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz…

LGS NE ZAMAN?

2109 yılı Lise Geçiş Sınavı, 1 Haziran 2019 Cumartesi günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saatiyle birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da başlayacaktır. LGS'ye girecek öğrenciler fotoğraflı sınav belgesini 22 Mayıs 2019'da alabilecek. Sınav sonuçlarına erişim ise yalnızca https://www.meb.gov.tr adresinden sağlanacak ve adaylara ayrıca tebliğ edilmeyecek.

LGS SON SINAV SORULARI VE CEVAPLARI

MEB tarafından gerçekleştirilen 2018 yılı LGS soruları ve cevap anahtarına Aşağıdaki bağlantılar üzerinden ulaşabilirsiniz.

2018 LGS SAYISAL BÖLÜM

2018 LGS SÖZEL BÖLÜM