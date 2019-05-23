LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte LGS sınav yerleri…

Onbinlerce öğrencinin beklediği MEB LGS sınav giriş yerleri belli oldu. LGS sınav giriş belgesini edinmek isteyen öğrencilerin okul idaresine başvuru yapması gerekiyor. İşte LGS sınav giriş yerleri ve belgesi hakkında bilgiler…

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ÇIKARTILIR?

LGS kapsamında 1 Haziran'da liselere giriş için yapılacak merkezi sınavın giriş belgeleri yayımlandı. Öğrenciler, kayıtlı oldukları okul idarelerine başvurup sınav giriş belgelerini alabilecekler. Merkezi sınav, 1 Haziran 2019 Cumartesi günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saatiyle birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da başlayacaktır. Sınav sonuçlarına erişim ise yalnızca https://www.meb.gov.tr adresinden sağlanacak ve adaylara ayrıca tebliğ edilmeyecek.

LGS kapsamında 1 Haziran’da liselere giriş için yapılacak merkezi sınavın giriş belgeleri yayımlandı. Öğrencilerimiz kayıtlı oldukları okul idarelerine başvurup sınav giriş belgelerini alabilecekler. pic.twitter.com/PG3bBwFWvF — MEB (@tcmeb) 22 Mayıs 2019

LGS NE ZAMAN?

LGS’ye girecek öğrenciler fotoğraflı sınav belgesini 22 Mayıs 2019’da alabilecek. Sınav sonuçlarına erişim ise yalnızca https://www.meb.gov.tr adresinden sağlanacak ve adaylara ayrıca tebliğ edilmeyecek. Merkezi sınav, 1 Haziran 2019 Cumartesi günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saatiyle birinci oturum 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da başlayacaktır.

Ek süre verilen engelli adaylarda;

– Yabancı Dil alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,

– Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,

– Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testlerinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 65 dakika olarak uygulanacaktır.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olan adayların birinci oturumdaki toplam süresi 60 dakika olarak uygulanacaktır.