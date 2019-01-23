LGS sınavı ne zaman? 2019 LGS Ocak ayı örnek soruları yayınlandı…

LGS ne zaman? bu soru birçok öğrenci tarafıdan merakla araştırılırken MEB LGS örnek sorularını yayınladı. LGS 2019 örnek sorularının yayınlanmasıyla beraber öğrenciler soruları ve sınava dair detayları araştırmaya başladı.

LGS NE ZAMAN?

2019 LGS sınavının yapılacağı tarih belli oldu. Buna göre LGS 2019 sınavı 1 Haziran’da gerçekleştirilecek. Binlerce öğrenci adayını yakından ilgilendiren sınav için örnek sorularda yayımlanmaya devam ediyor. Sınavla Öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin Ocak ayı örnek soruları, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmi sayfası üzerinden yayımlandı.

LGS ÖRNEK SORULARI YAYINLANDI!

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2018-2019 eğitim-öğretim yılı sonunda ortaöğretim kurumlarına öğrenci yerleştirmek amacıyla yapılacak merkezi sınava yönelik dördüncü örnek soru kitapçığı yayımlandı Yeni yayımlanan örnek soru kitapçığında, sayısal testte 20, sözel testte 25 olmak üzere toplam 45 soruya yer verildi. Örnek soru kitapçığına MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün “http://odsgm.meb.gov.tr” internet adresinden erişilebilecek.Bakanlık yetkilileri, örnek soru kitapçığı uygulamasına her ay devam edileceğini belirtti.