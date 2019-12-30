MEB atandığı okul müdürlerinin ‘sakıncalı’ olmadığını SÖZCÜ’den öğrendi

Toplumda her kesiminin tepkisini çeken 10 Kasım Atatürk’ü anma törenlerindeki Atatürk fotoğrafına ‘secde’ ve ‘diz çökme’ görüntülerinin kaynağının MEB olduğunu “Sözcü” yazdı.

Bakan Ziya Selçuk’un talimatıyla hakkında soruşturma açılarak, görevden alınan 40 okul müdürü görevine iade edildi.

GÖRÜNTÜLER KALDIRILDI

Bakanlık, haberimizden sonra hemen EBA’da “Örnek” gösterdiğini fark ettiği görüntüleri sistemden kaldırdı. Türkiye genelinde Bursa’dan, Gaziantep’e açığa alınan 40 müdür hakkındaki soruşturma da düşürüldü. Müdürlerin tamamı bugün görevlerine iade edildi.

Koreografiyi hazırlayan, öğretmenler hakkındaki inceleme dosyaları da kapatıldı.

SORUŞTURMALAR DÜŞTÜ

Bakanlık, Eğitime Bilgi Ağı (EBA) da 2018 yılı ve 2019’da MEB onayı ile tartışma yaratan görüntüleri, ’10 Kasım törenleri için örnek anma’ olarak göstermişti.

Tartışma yaratan görüntülerle ilgili haberimiz üzerine Milli Eğitim Bakanlığı önce Eğitim Bilişim Ağı (EBA)’da örnek gösterdiği görüntüler aynı gün kaldırdı. ‘Açığa alınanlar ne olacak?’ sorumuzda hızla karşılık buldu.

40 MÜDÜRE GÖREVE İADE

Öğrencileri, Atatürk’e secde ettirdiği gerekçesiyle 10 Kasım’da açığa alınan 40 müdür hakkında Bakan Ziya Selçuk’un talimatıyla açılan soruşturmalar geri çekildi.

Türkiye genelinde ‘secde’ görüntüleri nedeniyle açığa alınan tüm okul müdürleri, görevlerine yeniden iade edildi.

EBA’YI SORUŞTURACAKLAR

Secde tartışmalarına yol açan Eğitim Bilişim Ağı (EBA)’da onay veren yöneticilere ve sorumlular soruşturma açılması bekleniyor.

Öte yandan EBA’ ya yüklenen görüntü ve eğitim materyallerinin Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı denetiminden geçmeden yayınlanması da pedegojik olarak incelenmeye başlandığı öğrenildi.