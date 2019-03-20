MEB e Okul öğretmen ve öğrenci giriş ekranı! MEBBİS e-Okul detayları…

E-Okul sistemine akın ediyor. e Okul sistemi artık MEBBİS üzerinden hizmet veriyor. MEB’im tüm elektronik hizmetleri MEBBİS’de toplandı ve e-Devlet şifresi ile girilebilecek. İşte e-Okul'da yeni sistem ve detaylar…

Aşağıdaki link üzerinden e Okul’a giriş yapabilirsiniz…

E OKUL GİRİŞ LİNKİ

E-OKUL’A NASIL GİRİŞ YAPILIR?

E-okul VBS girişi için ilk adımda bilgilerine erilmek istenen öğrencinin T.C kimlik ve okul numaraları ilgi alanlara girilmeli. Bunların hemen yanında yer alan güvenlik numaraları (siteye giren herkes için farklı) “Resimdeki Rakamlar” kutusuna yazıldıktan sonra “Giriş” butonuna tıklanarak VBS'ye giriş yapılabilir.



E-OKUL İLE HANGİ SORGULAMALAR YAPILIR?

e-Okul ile birçok sorgulama işlemleri yapılabilir. Bunların arasında;

Devamsızlık sorgulama

Yazılı sonuçları

Sözlü sonuçları

Karne notları

Haftalık ders programları