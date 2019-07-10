MEF Üniversitesi’nden yükseköğretime yön verecek modern yenilikler

MEF Üniversitesi, yeni kuşağın algısına en uygun aktif öğrenme yöntemi olarak bilinen Flipped Learning'i 2014 yılından bu yana tüm programlarında uygulayan dünyadaki ilk ve tek üniversite olarak kurulduğundan bu yana yükseköğretimde yürüttüğü öncü çalışmalar ile adından söz ettiriyor. MEF, Flipped Learning'te global düzeyde yürttüğü liderlik çalışmalarının ardından 2017-2018 Akademik Yılı'nda adaptive learning (uyarlanabilir öğrenme) uyumlu, yapay zeka destekli dijital ders platformlarını programlarına dahil etti. Tüm bu gelişmeler ile dünyada yükseköğretimin dijitalleşmesinde 2016'da İngiltere'de ve 2019'da Amerika'da yayınlanan iki önemli kitabı ile global bir öncülük yürüten MEF Üniversitesi yeni bir öncülüğe daha imza attı.

MEF'te gelecek akademik yıldan itibaren, öğrencilerin lisans eğitimi süresince alacağı toplam seçmeli derslerden en az 2'si veya %20'sinin açık kitlesel çevrimiçi ders platformlarından alınması zorunluluğu getirildi. Harvard ve MIT tarafından kurulan ve şimdi 120'den fazla uluslararası kurumsal partneri olan Edx ile birlikte Stanford'tan iki profesörün başlattığı ve şimdi uluslararası 191 partneri olan Coursera başta olmak üzere, gelişmekte olan diğer açık kitlesel (FutureLearn, Cognitive Class, iversity, Udacity,…) ders platformlarından seçmeli derslerini alacak öğrenciler değişimi yaşayacak, kendini geleceğe daha hazır yetiştirecek, öğrenmeyi öğrenecek. Mezun olduklarında ise CV'lerinde aldıkları açık kitlesel platform eğitimleri fark yaratacak.

MEF Üniversitesi, bu değişime ilave olarak yenilikçi bir projeyi daha hayata geçiriyor. İki yıl önce başlatılan örnek uygulamaların sonucunda, gelecek akademik yıldan itibaren, “Proje ve Ürün Odaklı Eğitim” sisteminin tüm lisans programlarında yaygınlaşması kararı alındı ve bunun neticesinde final sınavları akademik takvimden kaldırıldı.

AÇIK KİTLESEL ÇEVRİMİÇİ DERS PLATFORMLARI DERS PLANLARINA DAHİL OLDU

MEF Üniversitesi öğrencilerinin açık kitlesel çevrimiçi ders platformalarındaki kaynakların güncelliği, zenginliği, kalitesi ve kişiselleştirilmiş öğrenme seçeneklerinden de faydalanarak sektörün hızlı değişimlerini ve dünyanın dijital dönüşüm dinamiklerini yönetebilecek hale gelmelerini desteklemek için lisans eğitimi süresince alınacak toplam seçmeli derslerden en az 2'si veya %20'sinin açık kitlesel çevrimiçi ders platformlarından olan Edx, Coursera veya bölüm onayıyla diğer açık kitlesel ders platformlarından alınmasına karar verdi.

Dünyanın takip ettiği öncü üniversitelerin akademisyenleri ile sektörden profesyonellerin anlık sektör değişimlerine uygun olarak yürüttükleri eğitimleri kapsayan bu platformlar sayesinde MEF öğrencilerinin kendilerini keşfetmelerini, öğrenmeyi öğrenmelerini, değişimi ve sektörlerindeki yenilikleri yönetmeye hazır yetişmeleri hedefleniyor.

FİNAL SINAVLARI YOK, PROJE ODAKLI EĞİTİM VAR

MEF Üniversitesi'nde iki yıl önce belli derslerde denemeleri başlatılan ve bugüne kadar başarıyla sürdürülen “proje ve ürün odaklı eğitim” modelinin yaygınlatırılması ile birlikte final haftası kaldırıldı. MEF'li öğrencilerin dersleri, proje ve ürün odaklı eğitim modeliyle tasarlanacak, öğrenme içselleştirilecek, öğrenilen yaşanacak. Deneyimleyen öğrenci, öğrendiğini unutmayacak.

Tüm bu öğrenciyi merkeze alan değişimler ile ilgili Rektör Prof. Dr. Muhammed Şahin şunları iletti. ‘‘MEF'in kuruluşundan bu yana yürüttüğü öğrenci merkezli yapıyı destekleyen iki yenilik daha önümüzdeki yıl itibariyle devreye giriyor. Öğrencilerimizin öğrenmeyi öğrenmesi, kendisini keşfetmesi ve sürekli geliştirmesine daha çok olanak sağlanacak bu iki değişim için heyecan duyuyoruz. MEF Üniversitesi olarak biliyoruz ki bizim yükseköğretimde yürüttüğümüz bu değişimler, yeni kuşakla örtüştü. Flipped Learning ile yetişen ilk mezunlarımızın %72'si hemen iş buldu, %12'si yüksek lisans yapıyor, %12'si kişisel gelişim eğitimi alıyor ve sadece %4'ün iş arayışı devam ediyor. Bu zor ekonomik şartlarda aktif öğrenme ile öğrenen, kendini geliştiren öğrencilerimizi sektörleri hemen sahiplendi. Biz bu gençler için doğru yolda olduğumuzu biliyoruz. Onların daha da başarılı olması için yükseköğretimi modernleştirmeye davam edeceğiz. Bilgiyi ölçen sınav odaklı eğitim-öğretim sisteminin, öğrenmenin içselleştirilmesine yararlı olmadığı tüm dünyada bilinmektedir. Yeni neslin özellikleri de dikkate alındığında, yaparak, yaşayarak, deneyimleyerek, proje ve ürün odaklı öğrenme, öğrenmenin tam anlamıyla gerçekleşmesini sağlayacaktır. Bu bağlamda, final sınavlarının öğrenmenin gerçekleşmesine artık hizmet etmediği tüm dunyada ciddi bir tartışma konusudur. Çevrimiçi ders platformalarının seçmeli derslerde zorunlu hale getirilmesi ve finallerin kaldırılarak proje ve ürün odaklı eğitimin yaygınlaşması MEF mezunlarını farklı yerlere taşıyacak. Bundan eminiz.'' dedi.