Refahiye Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe merkezi ve bağlı köylerde görülen yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime bugün (pazartesi) için bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu.(DHA). aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2019/egitim/mevsimin-ilk-kar-tatili-haberi-geldi-5484229","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2019/egitim/mevsimin-ilk-kar-tatili-haberi-geldi-5484229","pageType":"yazi","pageIdentifier":5484229,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"egitim","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":""});aip('newsArticle', {"identifier":5484229,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2019/egitim/mevsimin-ilk-kar-tatili-haberi-geldi-5484229/","headline":"Mevsimin ilk kar tatili haberi geldi","articleBody":"","articleSection":"egitim","keywords":"","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2019/12/02/iecrop/images-1_16_9_1575266286.jpg","author":"mahiragar","dateCreated":1575266289,"datePublished":1575266289,"dateModified":1575266289,"info":"{"seo_news":"false"}"});