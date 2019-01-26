Okullar ne zaman açılacak? İkinci dönem ne zaman? Yaz tatili ne zaman başlayacak?

15 tatil başladı ve devam ediyor. Veliler ve öğrencilerin gündeminde okullar ne zaman açılacak sorusu var. Yarıyıl tatilinin bitmesine çok az bir zaman kala öğrenciler ikinci dönem için hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyorlar. Tatilin biteceği için üzülen öğrenciler, okulların başlayacağı net tarihi araştırıyorlar. İşte merak edilen detaylar…

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın takviminde yer alan tarihlere göre ikinci kanaat dönemi yarıyıl tatili, 22 Ocak 2018 – 2 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 5 Şubat 2018 Pazartesi başlayacak.

15 TATİL İÇİN ÖNERİLER

Özellikle bu dönemde veliler kendi çocuklarının karne sonuçlarına göre eğitim programlarında yenilik yapabilirler. Dersleri kötü gitmiş olan bir öğrencinin ikinci kanaat döneminde nasıl düzeltilebileceği noktasında çeşitli çözümlemeler ortaya koyarak kötü gidişe dur diyebilir. Derslerinde başarılı olan öğrenciler için yarıyıl tatilinde çeşitli aktiviteler ile yabancı dil öğrenimi noktasında yeni çalışmalar ortaya konulabilir. Bu tatil dönemini fırsata çevirebilecek en iyi öğrenci profili ise o yıl gireceği sınavı olan öğrencilerdir. Velilerinin desteği ile birlikte yarıyıl tatilinde düzenli ders çalışabilecekleri bir ortam oluşturarak tatilde tüm eksikleri tamamlayarak bol bol soru çözmeleri sınavlar hazırlık için iyi olacaktır.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ÖĞRENCİLERE MEKTUP YAZDI

Bakan Selçuk, lise öğrencilerine yönelik kaleme aldığı mektubuna ise “Öncelikle hayatının en kıymetli yılları olan gençlik yıllarını bizimle paylaştığın için teşekkür ederim.” ifadeleriyle giriş yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, mektubunda şunları yazdı:

“Burayı büyük koşudan önceki antrenman sahası, ışıklı sahne gösterilerinin sahne arkası, muhteşem bir yaşam konserinin prova kayıtları olarak algılamanı isterim. Çünkü hiçbir başarılı müzisyen yoktur ki konsere yıllarca müzik yapmadan, aylarca çalışmadan, günlerce prova yapmadan çıkmış olsun. Şunu unutma; onu coşkuyla alkışlayanlar, konserde geçirdikleri keyifli vakti değil, sanatçının kendini gerçekleştirmek için harcadığı zamanı alkışlarlar.

Okul sıralarında geçirdiğin vakit, senin ileriki hayatında yaşayacağın başarıların provası niteliğindedir. Mezun olduğunda, en büyük alkış senindir. Biliyorum ki bütün sınıf yoruldunuz ve dinlenmeye ihtiyacınız var. Dinlenin, eğlenin, gezin, gülün, yaşayın. Tatil sizindir.”