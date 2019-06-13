Sayıştay yazılı sınav sonuçları açıklandı!

ÖSYM, resmi internet adresinden öğrencilerin beklediği haberi verdi. 2019 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı Sonuçları açıklandı. Aşağıda yer alan linkten Sayıştay yazılı sınav sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.

SAYIŞTAY SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

27-28 Nisan 2019 tarihlerinde uygulanan Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 13 Haziran 2019 tarihinde saat 16.40’dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilirler.